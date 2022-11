விண்வெளியில் உடலுறுவு வைத்தால் குழந்தை பிறக்குமா? ஆய்வுக்காக குரங்குகளை அனுப்பும் சீனா!விபரீத சோதனை

International

oi-Halley Karthik

பெய்ஜிங்: சீனா சார்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள டியாங்காங் விண்வெளி மையத்திற்கு குரங்குகளை ஆய்வுக்காக அனுப்ப இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விண்வெளியில் இந்த உயிரினங்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள இந்த திட்டத்தை அந்நாடு செயல்படுத்த இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.

குறிப்பாக விண்வெளியில் குரங்குகள் இனப்பெருக்கத்தை மேற்கொண்டால் என்ன ஆகும்? என்பதை கண்டறிவதே இந்த ஆய்வின் நோக்கமாகும்.

English summary

It has been reported that monkeys will be sent to Tiangong Space Center for research. It has been revealed that the country is planning to implement this project to carry out detailed studies on the challenges faced by these creatures in space. Specifically, what would happen if monkeys were to reproduce in space? The purpose of this study is to find out.