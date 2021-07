"ஓவர் டைம்ல" ஜாலியா இருங்க.. குழந்தை, குட்டியா பெத்து தள்ளுங்க.. என்ன இப்படி "இறங்கிடுச்சி" சீனா!

International

oi-Veerakumar

பீஜிங்: இந்தியாவில் மக்கள்தொகையைக் கட்டுப்படுத்த புதிய மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு கொள்கையைக் கொண்டுவருவது குறித்து ஒரு விவாதம் நடைபெறுகிறது. அதே நேரத்தில் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் முதலிடத்தில் உள்ள சீனா, அங்கு மக்கள் தொகையை அதிகரிக்க முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது.

இது கேட்க வித்தியாசமாக இருக்கும், ஆனால் இதுதான் உண்மை. சீனாவில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்கள் அரசு அனுமதி பெற்றபின், ஊழியர்களை எக்ஸ்ட்ரா டைம் செய்யச் சொல்வதை நிறுத்தி விட்டன.

இதனால் மக்கள் சீக்கிரம் வீட்டிற்குச் சென்று குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்யும் "நடைமுறையில் ஈடுபட" முடியும்.

English summary

There is a debate going on about bringing in a new population control policy to control the population in India. At the same time, China, the world's most populous country, is making efforts to increase its population. It may sound weird, but it's true. Private companies in China have stopped asking employees to do extra time after obtaining government approval.