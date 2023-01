"சண்டைக்கு தயாராகுங்கள்".. இந்திய எல்லையில் உள்ள சீன ராணுவத்தினருக்கு.. ஜி ஜின்பிங் 'திடீர்' அட்வைஸ்

International

oi-Jackson Singh

பெய்ஜிங்: இந்திய எல்லையை ஒட்டி குவிக்கப்பட்டிருக்கும் சீன ராணுவத்தினர் மத்தியில் இன்று அந்நாட்டு அதிபர் ஜி ஜின்பிங் திடீரென உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர், போருக்கு தயாராக இருக்குமாறும், எந்தவித தாக்குதலையும் எதிர்கொண்டு திருப்பித் தாக்க படைகளை தயார்நிலையில் வைத்திருக்குமாறும் உத்தரவிட்டார்.

அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் அத்துமீறி நுழைந்து, இந்திய ராணுவத்தினரின் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் சீன ராணுவத்தனர் பின்வாங்கிய நிலையில் அவர்களிடம் முதன்முறையாக அந்நாட்டு அதிபர் உரையாற்றியுள்ளார்.

English summary

Chinese President Xi Jinping made a sudden speech today among the Chinese soldiers who are stationed along the Indian border. He then ordered to be ready for battle and to keep the troops ready to counter attack against any attack.