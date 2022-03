சீனாவில் உக்கிரமாகும் கொரோனா.. தினசரி பாதிப்பு இரண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரிப்பு!

International

oi-Logi

பீஜிங்: சீனாவில் உள்ள ஜிலின் மாகாணத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் இல்லாத அளவுக்கு பல ஆயிரம் பேர் கொரோனாவால் தினந்தோறும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் 2019ம் ஆண்டு முதன்முதலாக கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டது. அதன்பிறகு உலகமெங்கும் பரவி, மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது கொரோனா.

இந்த வைரஸால் ஒட்டுமொத்த உலகமுமே ஊரடங்கில் இருந்தது. எண்ணிப்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கொரோனாவின் பாதிப்புகள் இருந்தன. ஊரடங்கால் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டது, கொரோனாவால் பலர் உயிரிழந்தனர்.

English summary

In China's sangsun province, several thousand people are infected with corona every day for less than two years.