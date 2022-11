"சிங்கிள் டீ" விலை காஸ்ட்லி கார் ரேட்டை விட அதிகம்.. உலகின் காஸ்ட்லியான 'டீ' எது தெரியுமா?

International

oi-Halley Karthik

பெங்ஜிங்: உலகின் மிக அரிதான தேநீர் பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த வகையில் இந்த தேநீரை தயாரிக்க பயன்படும் தேயிலை எங்கு விளைகிறது? எப்படி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பது குறித்து தெரியுமா?

முதல் இரண்டு விலையுயர்ந்த தேயிலைகள் சீனாவில்தான் பயிரிடப்படுகிறது. இந்த தேயிலை தூளின் விலை உலகின் 'காஸ்ட்லியான' காரின் விலையை விட அதிகம்.

இந்த தேயிலையை சீன அரசு தனது பொக்கிஷங்களில் ஒன்றாக பார்க்கிறது. அப்படி என்ன இதில் சிறப்பு இருக்கிறது என்று கேட்கிறீர்களா? இது இந்த பூமியில் சீனாவில் மட்டும்தான் விளையும் என்பதுதான் இதன் தனிச்சிறப்பு.

English summary

We have heard about the rarest tea in the world so where does the tea used to make this tea grow? Do you know how it is produced? The first two most expensive teas are grown in China. The price of this tea powder is more than the price of the 'costliest' car in the world. The Chinese government regards this tea as one of its treasures. So what's so special about it you ask? Its unique feature is that it grows only in China.