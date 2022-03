உக்ரைன் மீது போர் தொடங்கி 2 வாரமாச்சு.. வல்லரசு ரஷ்யாவால் வெற்றி பெற முடியவில்லையே ஏன்? 5 காரணங்கள்

International

Noorul Ahamed Jahaber Ali

கீவ்: கடந்த பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி ரஷ்யா தனது படையெடுப்பை தொடங்கினாலும் படைபலத்தில் அதைவிட பன்மடங்கு சிறிய நாடான உக்ரைன் விடாமல் இதுவரை தாக்குபிடித்து வருவதை மேற்கத்திய நாடுகள் ஆச்சிரியத்துடன் உற்று நோக்கி வருகின்றன.

நோட்டோ படைகளின் உதவி இன்றியே இன்றுடன், 13வது நாளாக, உக்ரைனால் எப்படி ரஷ்ய படைகளை சமாளிக்க முடிகிறது? என்ற கேள்விக்கு 5 காரணங்களை விடையாக அளித்துள்ளது சர்வதேச செய்தி நிறுவனமான ஏ.எஃப்.பி.

இதோ அங்குள்ள கள நிலவரம் இதுதான்.

Western nations are watching in amazement as Russia launches its invasion on February 24, but has so far continued to attack Ukraine, a country many times smaller in size. How can Ukraine deal with Russian forces without the help of NATO forces? Here are the 5 reasons for the question.