ஹிஜாப் போராட்டம்.. இணையத்தை முடக்கிய ஈரான்.. இதோ இன்டர்நெட்! ஸ்டார் லிங்க்கை அனுப்பும் எலான் மஸ்க்

oi-Halley Karthik

தெஹ்ரான்: ஈரானில் ஹிஜாபை எதிர்த்து போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், போராட்டத்தை முடக்க நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்டெர்நெட் வசதி துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த போராட்டம் ஈரானை கடந்து கனடா வரையிலும் பரவியுள்ள நிலையில் ஈரானின் 'கலாச்சார காவலர்களுக்கு' எதிராக அமெரிக்கா நேற்று பொருளாதார தடையை அறிவித்தது.

இதன் தொடர்ச்சியாக ஈரானில் 'ஸ்டார் லிங்க்' இணைய வசதியை தொடங்கப்போவதாக எலான் மஸ்க் அறிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் நேரடியாக இணைய வசதியை பெற முடியும்.

English summary

As the protest against the hijab has intensified in Iran, internet access has been cut off in various parts of the country to stop the protest. The US has announced economic sanctions against Iran's 'cultural guards' as the protest has spread beyond Iran to Canada. Following this, Elon Musk has announced that he will start the 'Star Link' internet facility in Iran. Through this you can directly access the internet.