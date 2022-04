"இனியும் நடுநிலை இல்லை!" உக்ரைன் பாதையில் பின்லாந்து.. நேட்டோவில் இணைய திட்டம்? அதிர்ந்து போன ரஷ்யா

International

oi-Vigneshkumar

ஹெல்சின்கி: உக்ரைன் போருக்குப் பின்னர் நேட்டோ பெசுபொருளாதாக மாறி உள்ள நிலையில், இதில் இணைவது தொடர்பாக ரஷ்யாவின் மற்றொரு அண்டை நாடான பின்லாந்து முக்கிய முடிவை எடுக்க உள்ளது.

கடந்த பிப். இறுதியில் தொடங்கிய உக்ரைன் போர் இன்னும் கூட முழுமையாக முடிவுக்கு வரவில்லை. இந்த உக்ரைன் போர் தொடங்க பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும், அதில் முக்கியமானது நேட்டோ தொடர்பானது.

சோவியத் ஒன்றியம் இருந்த போது அதன் விரிவாக்கத்தைத் தடுக்கும் வகையில் வட அட்லாண்டிக் கூட்டமைப்பு தொடங்கப்பட்டது. இதில் அமெரிக்கா, கனடா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட உறுப்புகள் நாடுகள் உள்ளன.

Finland is preparing for historic decision to apply to join NATO: (நேட்டோ அமைப்பில் விரைவில் இணையும் பின்லாந்து) All things to know about Nato and Ukraine wa.