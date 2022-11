"காதலிக்க மனைவி தேவை.." ரூ 81 கோடி லாட்டரியை வென்றும் சந்தோஷமில்லை.. புலம்பி தள்ளும் 80s கிட்

International

oi-Vigneshkumar

பெர்லின்: ஜெர்மனியில் 80s கிட் ஒருவருக்கு அதிர்ஷ்ட காற்று இல்லை இல்லை சூறாவளியே அவருக்குச் சாதகமாக வீசியும் கூட துக்கத்தில் இருக்கிற கதை தெரியுமா உங்களுக்கு!

உலகத்தில் யாருக்கு எப்போது லக் அடிக்கும் என்றே தெரியாது. இப்படிக் கஷ்டப்படும் சூழலில் இருக்கும் நபர்களும் அதிர்ஷ்டத்தால் ஓவர் நைட்டில் கோடீஸ்வரர் ஆன கதை எல்லாம் இங்கு உள்ளது.

இந்த நபர் உண்மையிலேயே ஓவர் நைட்டில் கோடீஸ்வரர் ஆனார். இருந்த போதிலும், அதை நினைத்து மகிழ்ச்சியடைய முடியாத சூழலில் புலம்பித் தள்ளி வருகிறார்.

English summary

German man won 81 crore in the lottery is looking for wife: German man is not happy even after winning mega jackpot.