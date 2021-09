கொரோனா தடுப்பூசிக்கு எதிரான வீடியோக்கள்.. மொத்தமாக நீக்க போகிறோம்.. யூடியூப் அறிவிப்பு

International

oi-Velmurugan P

சான் பிரான்சிஸ்கோ: சமூக வலைதளங்களில் கொரோனா நோய் குறித்த தவறான தகவலைத் தடுக்கும் முயற்சியாக , கொரோனா தடுப்பூசிகள் ஆபத்தானவை என்று தவறாகக் கூறும் வீடியோக்களை அகற்றப்போவதாக யூடியூப் அறிவித்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளில் கொரோனா தொற்று மீண்டும் வேகமெடுத்துள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம் தடுபபூசி போடாதது. தடுப்பூசி பற்றிய கட்டுக்கதைகளை மக்கள் நம்பவுது முக்கிய காரணம் ஆகும். கூகுளில் ஏராளமான பொய்யான தகவல்கள் கொரோனா தடுப்பூசிகள் குறித்து கொட்டிக்கிடக்கின்றன.குறிப்பாக யூடியூபில் தடுப்பூசி குறித்து பயமுறுத்தும் வண்ணம் பல்வேறு மொழிகளில் வீடியோக்கள் உள்ளன.

இதுவும் கொரோனா பரவலை அதிகரிக்க காரணமாக உள்ளதாக புகார்கள் உள்ளது. இதையடுத்து சமூக வலைதளங்களில் கொரோனா நோய் குறித்த தவறான தகவலைத் தடுக்கும் முயற்சியாக , கொரோனா தடுப்பூசிகள் ஆபத்தானவை என்று தவறாகக் கூறும் வீடியோக்களை அகற்றப்போவதாக யூடியூப் அறிவித்துள்ளது.

அமித் ஷா உடன் அமரீந்தர் சிங் பேசியது என்ன? ட்விஸ்ட் தரப்போகிறதா பாஜக.. எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

English summary

Google-owned platform YouTube says, will remove anti-vaccine videos Google-owned platform YouTube has announced that it will remove videos that falsely claim that corona vaccines are dangerous in an effort to prevent misinformation about corona disease on social media.