இப்படி ஒருத்தரை வச்சிக்கிட்டுதான் திணறினோமா? டிரம்ப் கார்டை இறக்கிய ஹர்திக் பாண்டியா! யாருங்க இவரு?

கேப் டவுன்: இந்திய அணிக்கு பல காலமாக பிரச்சனையாக இருக்கும் ஒரு விஷயம் பவுலிங் ஆல் ரவுண்டர். எப்போதில் இருந்து இந்த பிரச்சனை நிலவுகிறது என்றால்.. யுவராஜ் சிங் ஓய்வு பெற்றதில் இருந்து. அதற்கான தீர்வு இந்திய அணிக்கு கிடைத்துவிட்டதற்கான அறிகுறிகள் தற்போது தெரிய தொடங்கி உள்ளன.

யுவராஜ் சிங் ஓய்விற்கு பின் பல இளம் வீரர்களை களமிறக்கி இந்திய அணி சோதனைகள் செய்தது. பவுலிங் செய்ய கூடிய, திடீரென பேட்டிங் செய்து அணியை மாற்ற கூடிய வீரர்களை இந்திய அணி தேடிக்கொண்டு இருந்தது.

இதற்காக விஜய் சங்கர், கேதார் ஜாதவ் போன்ற வீரர்களை கூட இந்திய அணி களமிறக்கி பார்த்தது. ஆனால் யாரும் இந்திய அணிக்கு பெரிதாக உதவவில்லை. அதிலும் விஜய் சங்கர் எல்லாம் மோசமாக சொதப்பி வந்தார்.

இந்திய அணியில் ஜடேஜா இருந்தாலும் அவர் அடிக்கடி காயம் அடைகிறார்.

