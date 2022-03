"பேரு தூக்குதுரை.. ஊரு கொடுவிலார்பட்டி.." ஒளியவில்லை, இதுதான் என் அட்ரஸ்: அறிவித்தார் உக்ரைன் அதிபர்

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: ‛‛நான் ஒளிந்து கொள்ளவில்லை. யாருக்கும் பயப்படவில்லை'' எனக்கூறி தான் இருக்கும் இடத்தின் முகவரியை உக்ரைன் அதிபர் விலாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி தனது இன்ஸ்டகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

உக்ரைனில் இன்று 13வது நாளாக போர் நடந்து வருகிறது. ரஷ்யாவின் பெரிய ராணுவத்தை உக்ரைனின் ராணுவம், பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து எதிர்த்து வருகிறது.

ரஷ்யா தனது போர் நடவடிக்கையை கைவிட வேண்டும் என உலக நாடுகள் கூறி வருகின்றன. ஆனால் ரஷ்யா அதற்கு செவிசாய்க்கவில்லை. தொடர்ந்து உக்ரைனில் படைகளை முன்னேற்றி செல்கிறது.

ரஷ்யாவிற்கு விழுந்த அடி.. மத்திய ராணுவ மாவட்ட தளபதி காலி! அதிரடியாக அறிவித்த உக்ரைன்.. என்ன நடந்தது?

English summary

I am not hide. i am not afraid to anyone, says, Ukrainian President Volodmyr Zelenskyy in his instagram page and posted his address.