சீண்டி பார்க்கும் சர்மா ஒலி.. இந்தியாவிடம் இருந்து நேபாள பகுதிகளை மீட்கப் போவதாக சவடால் பேச்சு

oi-Jackson Singh

காத்மாண்டு: "நாங்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்தியாவிடம் உள்ள நேபாள பகுதிகளை மீட்டுக் கொண்டு வருவேன்" என அந்நாட்டு முன்னாள் பிரதமர் கே.பி. சர்மா ஒலி பேசியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே இந்த விவகாரத்தில் இந்தியாவை சீண்டி பார்த்ததால்தான் அவரது ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் இந்தியாவை வம்புக்கு இழுக்கும் வகையில் சர்மா ஒலி பேசியுள்ளார்.

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களை, நேபாளம் சொந்தம் கொண்டாடி வருவது சர்வதேச அளவில் பிரச்சினையை கிளப்பியுள்ளது.

English summary

Former Nepal Prime Minister KP Sharma Oli said that he would bring back the territories which is claimed by India.