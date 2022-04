போரில் சரணடைந்தால் உயிர் பிழைப்பீர்கள்! உக்ரைன் போராளிகளுக்கு ரஷ்யா கடும் எச்சரிக்கை

International

மாஸ்கோ: ‛‛உக்ரைன் மரியுபோல் நகரில் உக்ரைன் போராளிகள் ஆயுதங்களை கீழேபோட்டு விட்டு சரணடைய வேண்டும். முன்னேறி வரும் ரஷ்ய படைகளை எதிர்க்கும் உக்ரேனிய போராளிகள் தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள ரஷ்யா மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்குகிறது. ஆயுதங்களைக் கீழே போடும் ஒவ்வொரு உக்ரைன் வீரரும் உயிர் பிழைப்பது உறுதி'' என ரஷ்யாவின் பாதுகாப்புத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் நடவடிக்கை இன்று 55வது நாளை எட்டியுள்ளது. இருதரப்புக்கும் இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக முடிவு எட்டப்படாததால் போர் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

வான்வெளி, தரைவழி தாக்குதலை தொடர்வதால் உக்ரைனின் நகரங்கள் உருக்குலைந்துள்ளன. தற்போது கடந்த 2 நாட்களாக உக்ரைன் மீதான போரை ரஷ்யா தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.

Russia - Ukraine Crisis: ‛Immediately lay down arms’ Russia told the Ukrainian forces on Tuesday as it gave a warning to the defenders in the strategic port city of Mariupol.