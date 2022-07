என்னது புது நாடுகளா? சீனா, பாகிஸ்தான் சேர்ந்து பலே பிளான்! 'பட்டுப்பாதைக்கு' இந்தியா கடும் எதிர்ப்பு

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: பட்டுப்பாதை திட்டத்தில் 3-ம் நாடுகளை இணைக்கும் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானின் திட்டத்துக்கு இந்தியா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

வல்லரசு நாடான அமெரிக்காவுக்கு சவால் விடுக்கும் வகையில் அசூர வளர்ச்சி அடைந்து வரும் நாடுகளில் ஒன்று சீனா.

தற்போது சீனா தெற்காசியாவில் தனக்கு போட்டியாக உள்ள ஒரே நாடான இந்தியாவிடம் அவ்வப்போது வாலாட்டி வருகிறது.

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில்: இந்தியா நிரந்தர மெம்பராக 4 நாடுகள் ஆதரவு! சீனா எதிர்ப்பு! அமைச்சர் தகவல்!

English summary

India has consistently been critical of projects in the so-called CPEC projects which are in India's territory that has been illegally occupied by Pakistan.