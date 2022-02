உச்சமடையும் போர்! நடந்தே உக்ரைன் எல்லையை கடக்கும் இந்திய மாணவர்கள்.. வெளியான பரபர தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

கீவ்: உக்ரைனில் நாட்டில் போர் உச்சமடைந்து வரும் நிலையில், அங்குச் சிக்கியுள்ள இந்திய மாணவர்கள் அண்டை நாடுகளுக்கு வெளியேறி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடுத்துள்ள போர் 2ஆவது நாளாக இன்றும் தொடர்ந்து வருகிறது. உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் நகரை நோக்கி ரஷ்யா முன்னேறி வருவதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ரஷ்யாவின் இந்த நடவடிக்கைக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள உலக நாடுகள், ரஷ்யா மீது கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளை அறிவித்து வருகிறது. இருப்பினும், இதற்கெல்லாம் ரஷ்யா அஞ்சியதாகத் தெரியவில்லை.

ரஷ்யா பண்ற வேலையை பார்த்தீங்களா.. உக்ரைன் ராணுவத்தை குழப்ப.. தாத்தா காலத்து டெக்னிக்!

English summary

First batch of Indian students have left Chernivtsi for the Ukraine-Romania border: 40 Indian students have managed to walk to the Ukraine-Poland border after they were dropped off by their college bus some 8 km from the border.