ஜி ஜின்பிங் மாயம்..? ஓ இதுதான் காரணமா.. சீனா பற்றி பரவும் தகவல்களும்! உண்மை காரணங்களும் என்ன

பெய்ஜிங்: சீனா குறித்தும் அந்நாட்டின் அதிபர் ஜி ஜின் பிங்குறித்தும் இணையத்தில் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வரும் நிலையில், அது குறித்து முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

அண்டை நாடான சீன கடந்த 20, 30 ஆண்டுகளில் அடைந்த வளர்ச்சி என்பது மிகப் பெரியது. வெறும் சில தலைமுறைகளில் உலகிலேயே மிகப் பெரிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாகச் சீனா உருவெடுத்து உள்ளது.

மேலும், ஏழ்மையில் இருந்தும் பல கோடி பேர் மீட்கப்பட்டதாக அந்நாட்டு அரசு சொல்கிறது. இந்தச் சூழலில் சில நாட்களாகச் சீனா குறித்து இணையத்தில் பரவும் தகவல்கள் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.

