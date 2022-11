"8 போட்டா நோ, 7½ போடனும்" சீனாவில் டிரைவிங் லைசென்ஸ் பெற இவ்வளவு கடின டெஸ்டா..வியக்கும் நெட்டிசன்கள்

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: சீனாவில், டிரைவிங் லைசன்ஸ் பெறுவதற்காக வைக்கப்படும் டெஸ்ட் குறித்த வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதை பார்த்த பலரும் இவ்வளவு கடினமான டெஸ்டா? என வியப்பில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

பைக்குகள் மற்றும் கார்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்களை இயக்குவதற்கு லைசன்ஸ் கட்டாயம். உலகம் முழுவதிலும் இத்தகைய நடைமுறைதான் இருக்கின்றது.

இந்தியா போன்ற மக்கள் தொகை மிகுந்த நாடுகளில் சாலைகளில் விபத்துக்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதற்கு ஓட்டுநர் செய்யும் தவறுகளே பெரும்பாலும் காரணமாக இருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் சொல்கின்றன.

English summary

In China, a video about the driving license test is going viral on social media. Many people who have seen this are amazed that it is such a tough test.