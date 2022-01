அரசின் ஒற்றை அறிவிப்பால் பெரும் கலவரம்.. 164 பேர் பலி, பலர் படுகாயம்.. கஜகஸ்தானில் என்ன நடக்கிறது

International

oi-Vigneshkumar

நூர்-சுல்தான்: மத்திய ஆசிய நாடுகளில் ஒன்றான கஜகஸ்தானில் கடந்த சில நாட்களாகவே பெரும் கலவரம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்துப் பல திடுக் தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளது.

சோவியத் யூனியன் வீழ்ந்த சமயத்தில் உருவான நாடுகளில் ஒன்று கஜகஸ்தான். மத்திய ஆசிய நாடுகளில் ஒன்றான கஜகஸ்தான் அதிக எண்ணெய் வளமிக்க நாடுகளில் ஒன்றாகும்.

புத்தாண்டு சமயத்தில் வாகனங்களுக்கான எரிபொருள் விலையை அந்நாட்டு அரசு இரண்டு மடங்கு உயர்த்தியது. இது அந்நாட்டு மக்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

More than 150 people have killed in Kazakhstan in the wake of violent riots. All things to know about Kazakhstan riots.