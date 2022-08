26 ஆண்டுகள் தன்னந்தனியே வாழ்ந்த.. அமேசான் காட்டின் கடைசி மனிதர் மரணம்.. மானுடவியல் ஆர்வலர்கள் சோகம்!

International

oi-Jaya Chitra

பிரேசிலியா: அமேசான் காட்டில் சுமார் 26 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனியாக வசித்து வந்த, ஒரு பழங்குடியின குழுவின் கடைசி மனிதரும் உயிரிழந்து விட்ட சோகமான தகவல் தெரிய வந்துள்ளது.

தன் பேச்சுத்துணைக்குக்கூட யாருமே இல்லாமல், உங்கள் மொழியை, இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களே இல்லாமல் ஒரு தீவில் அல்லது காட்டில் தனித்து விடப்பட்டால் என்ன செய்வீர்கள்? நினைத்துப் பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்கிறதல்லவா? ஆனால், சுமார் 26 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இப்படி ஒரு தனிமையான வாழ்வை வாழ்ந்து முடித்திருக்கிறார் அமேசான் காட்டைச் சேர்ந்த பழங்குடியின மனிதர் ஒருவர்.

பிரேசிலில் உள்ள ரோண்டோனியா பகுதியில் அமேசான் காட்டில் வாழ்ந்து வந்தவர்தான் Índio do Buraco அல்லது "பதுங்குகுழியின் பழங்குடி மனிதர்" என்று குறிப்பிடப்படும் அந்த மனிதர்.

அமேசான் மழைக்காடுகள்: ஒட்டுமொத்த மரங்களும் அழிந்துபோகும் ஆபத்து - ஆய்வு சொல்லும் அதிர்ச்சி முடிவுகள்

English summary

The last known member of an indigenous tribe in the Amazon rainforest has died after living alone for decades.