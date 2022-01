கிட்னியை தானமாக கொடுத்த காதலன்.. ஆப்ரேசனுக்கு பிறகு கழட்டிவிட்ட காதலி.. புலம்பும் டிக்டாக் தேவதாஸ்!

International

oi-Vigneshkumar

மெக்சிகோ: "நெஞ்சிருக்கும் வரை" நரேன் போல மெக்சிகோ இளைஞர் செய்த காரியம் அனைவரையும் வியக்கச் செய்தது என்றால், இதற்குப் பின்பு அவரது காதலி செய்த காரியம் இவரையே திகைக்கச் செய்துள்ளது.

மெக்சிகோ நாட்டின் பாஜா கலிபோர்னியா மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர் உசீல் மார்டினெஸ் (Uziel Martínez). இவர் இப்போது வெளியிட்டுள்ள ஒரு டிக்டாக் வீடியோ தான் இணையத்தைக் கலக்கி வருகிறது.

மெக்சிகோ நாட்டில் நடந்துள்ள இந்த உசீல் மார்டினெஸின் "உன்னை நினைத்து" கதையைக் கேட்டால், அந்த கல்லும் கண்ணீர் விடும் என்ற ரேஞ்சுக்கு புலம்பி வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள். அப்படி என் செய்தார்.

English summary

A man said that his girlfriend dumped him and married someone else a month after he donated his kidney to her mother. Mexico man donate's his kidney to his girl friend's mother.