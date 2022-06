என்னதான் அவசரமா இருந்தாலும்.. அதுக்காக இப்படியா.. ஒண்ணுகூட உருப்படியாத் தெரியலையே!

International

oi-Jaya Chitra

கோலாலம்பூர்: வேலைநிமித்தமாக வெளிநாடு செல்லும் நபர் ஒருவர், தன் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்காக இணையத்தில் வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.

முன்பெல்லாம் பழைய பொருட்களை விற்க வேண்டும் என்றால் அதற்கென உள்ள நிறுவனங்களை அணுகுவார்கள், இல்லையென்றால் பழைய பேப்பர் கடையில் பாதி விலைக்கு விற்று விடுவர்கள். அங்கு அவர்கள் சொல்வதுதான் விலை. ஆனால் நிலைமை தற்போது அப்படியில்லை. இணையத்தின் உதவியால் நேரடியாக ஆன்லைன் தளங்கள் மூலம் நாம் விரும்பிய விலைக்கு பொருட்களை விற்கும் வசதி வந்துவிட்டது.

நாம் விற்க நினைக்கும் பொருட்களை புகைப்படங்கள் எடுத்து பதிவேற்றம் செய்தால் போதும், அதனை வேண்டியவர்கள் வாங்கிக் கொள்ள முடியும். அப்படியாக தனது வீட்டில் உள்ள பொருட்களை விற்க நினைத்து, இணையத்தில் பிரபலமாகி இருக்கிறார் மலேசியாவைச் சேர்ந்த ஒருவர்

English summary

A Malaysian man who is flying to Australia for his new job decided to sell his household items. He posted pictures of his home with hopes of selling it "urgently". However, the pictures have left netizens in splits.