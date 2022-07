குழியில் விழுந்த குட்டி யானை.. படபடத்த தாய்.. "விக்ரம்" பாணியில்.. சிபிஆர் சிகிச்சை கொடுத்த வனத்துறை

International

oi-Mani Singh S

பாங்காக்: தாய்லாந்தில் உள்ள ஒரு வனப்பகுதியில் பள்ளத்தில் விழுந்த குட்டி யானையை மீட்க முயன்ற தாய் யானையின் பாசப்போராட்டம் அங்கிருந்தவர்களை கண்ணீர் மழையில் நனைத்தது. இது குறித்த வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

தாயின் பாசமிகு அன்புக்கு உலகில் ஈடு இணையே கிடையாது. விலங்கினங்களும் இதற்கு விதி விலக்கல்ல. குறிப்பாக யானை தனது குட்டி மீது வைத்திருக்கும் அலாதி அன்பை அவ்வளவு எளிதாக வார்த்தைகளில் விவரித்து விட முடியாது. அந்த அளவுக்கு யானை தன் குட்டி மீது பேரன்பை பொழியும்.

தற்போது இதை மெய்பிக்கும் வகையில் பள்ளத்தில் விழுந்த தன் குட்டியை தாய் யானை மீட்க நடத்திய பாசப்போராட்டம் தான் இணையத்தில் இன்று டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

3 கிமீ தூரம்.. கங்கையின் பெருவெள்ளத்தில் மிதந்து.. பாகனை காத்த கம்பீர யானை.. சிலிர்க்க வைத்த வீடியோ!

English summary

In a dramatic incident from Thailand, The mother elephant fainted due to stress as her calf fell into a manhole. Rescue team performs CPR to revive her.