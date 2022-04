கிழக்கில் கவனம் செலுத்தும் ரஷ்யா.. உக்ரைன் தெருக்களில் சிதறி கிடக்கும் சடலங்கள்.. வலுக்கும் கண்டனம்!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரேனில் போர் தொடுத்துள்ள ரஷ்யா தற்போது அந்நாட்டின் கிழக்குப் பகுதிகளை கைப்பற்ற கவனம் செலுத்தி வருவதாக நேட்டோ கூறியுள்ள நிலையில், உக்ரைனின் புறநகர்ப் பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் சடலங்கள் சிதறிக்கிடக்கின்றன என அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி வேதனையுடன் கூறியுள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுத்து சுமார் 41 நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் அந்நாட்டின் தலைநகரை கைப்பற்ற தீவிர முனைப்பு காட்டி வருகிறது ரஷ்ய ராணுவம்.

ஆனால் அதனை உக்ரைன் ராணுவம் தடுத்து வரும் நிலையில், மரியுபோல், புச்சா உள்ளிட்ட பல நகரங்களை ரஷ்யா கைப்பற்றியது, ஆனாலும் மீண்டும் உக்ரைன் நகரங்களை ரஷ்யாவிடமிருந்து மீட்டு வருகிறது.

ஆஃப் ஆன டிரான்ஸ்பான்டர்.. மாயமாகும் ரஷ்ய கப்பல்கள்! பின்னணியில் இந்தியாவா? கொதிக்கும் அமெரிக்கா

English summary

President Volodymyr zhelensky has lamented that while NATO says Russia, which has waged war in Ukraine, is currently focusing on capturing the country's eastern part of the country, corpses are strewn on the streets of Ukraine's suburbs.