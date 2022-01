ஓமிக்ரான் 21 மணி நேரம், தோலில் உயிர்வாழும்.. பிளாஸ்டிக்கில் 8 நாட்கள் இருக்கும்.. ஆய்வாளர்கள் தகவல்

International

டோக்கியோ: ஒமிக்ரான் வைரஸ் அதிகபட்சமாக 194 மணி நேரங்கள் வரை உயிர் வாழும் என ஜப்பான் ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடித்துள்ளார்.

2019ல் சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் தென்பட்ட கொரோனா மெல்ல மெல்ல உலகத்தையே தன் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கொண்டது. 2022லும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உலகமே அச்சத்தில் இருக்கிறது.

கொரோனா வைரஸின் வேரியண்ட் ஒமிக்ரான் இப்போது உலகெங்கும் அதிவேகமாக பரவி வருகிறது. ஆப்பிரிக்க நாட்டில் கண்டறியப்பட்ட இந்த வகை கொரோனா வைரஸ், பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாவிட்டாலு, மிக வேகமாகப் பரவும் தன்மையைக் கொண்டிருக்கிறது.

English summary

According to Japanese researchers, As the Omicron virus survives for a maximum of 194 hours. This is the main reason for Omicron spreading faster than other viruses.