பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலக மாட்டேன்.. கடைசி பந்து வரை நின்று ஆடுவேன்.. இம்ரான் கான் திட்டவட்டம்

இஸ்லாமாபாத்: பிரதமர் பதவியிலிருந்து நான் விலக மாட்டேன். கடைசி பந்து வரை களத்தில் நின்று விளையாடுவேன் என பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் பொருளாதார மந்தநிலை, விலைவாசி உயர்வு என பல்வேறு பிரச்சினைகள் தலை தூக்கியுள்ளது. இதற்கு அந்நாட்டு பிரதமர் இம்ரான் கானின் மோசமான ஆட்சியே காரணம் என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின.

இந்த நிலையில் இம்ரான் கானுக்கு சொந்த கட்சி எம்பிக்களே எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தொடங்கினர். இதையடுத்து பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் இம்ரான்கான் அரசு மீது எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை தாக்கல் செய்தன.

Pakistan PM Imran Khan says that he wont resign from his post and he is ready to face no trust vote on Sunday.