'பார்த்துகிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம்".. பாகிஸ்தானின் புதிய ராணுவ தளபதி கொக்கரிப்பு.. சீண்டல் பேச்சு!

oi-Halley Karthik

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் புதிய ராணுவ தளபதியாக(COAS) பதவியேற்றுள்ள ஜெனரல் அசிம் முனீர், இந்தியாவால் ஏதேனும் ஆபத்து நேர்ந்தால் தாய் நாட்டின் ஒவ்வொரு அங்குலத்தையும் காக்க ராணுவம் தயாராக இருக்கிறது என்று கூறியுள்ளார்.

இதற்கு முன்னர் ராணுவ தளபதியாக இருந்த ஜெனரல் கமர் ஜாவேத் பஜ்வா கடந்த 29ம் தேதியுடன் ஓய்வு பெற்றார். இவருக்கு ஏற்கெனவே மூன்றாண்டுகள் பதவி நீடிப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் அவருக்கு பிறகு அசிம் முனீர் புதிய தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். இவர் கடந்த 3ம் தேதியன்று பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள ரக்சிக்ரி செக்டருக்கு சென்று அங்கு படைத் தளபதிகளையும், முக்கிய அதிகாரிகளையும் சந்தித்து உரையாடினார்.

English summary

General Asim Munir, who has been sworn in as Pakistan's new Chief of Army Staff (COAS), has said that the army is ready to defend every inch of the motherland in case of any danger from India.