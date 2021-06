ஆன்லைனில் சிக்கன் ஆர்டர் செய்த பெண்.. கைக்குட்டையை மசாலில் முக்கி வறுத்து சூடாக அனுப்பி வைத்த ஓட்டல்

International

oi-Jaya Chitra

மணிலா: ஆன்லைனில் ஆசையாக சிக்கன் வறுவல் ஆர்டர் செய்த பெண்ணுக்கு, பார்சலில் சூடான வறுத்த துணி அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அதிர்ச்சி சம்பவம் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நடந்துள்ளது.

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் அலிக் பரேஸ் எனும் பெண். தனது குடும்பத்துடன் தலைநகர் மணிலாவில் வாழ்ந்து வருகிறார். அலிக் பெரும்பாலும் ஆன்லைன் மூலம் ஓட்டலில் இருந்து உணவு ஆர்டர் செய்து சாப்பிடுவதை வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கிறார்.

அந்த வகையில் சம்பவத்தன்று அவர் தனது மகனுக்காக ஒரு பிரபல பாஸ்புட் உணவகத்தில் இருந்து சிக்கல் வறுவலை ஆன்லைன் மூலம் ஆர்டர் செய்தார். சுமார் அரை மணி நேரத்தில் அவர் ஆர்டர் செய்த உணவு வந்தடைந்தது.

English summary

A woman in the Philippines was shocked to receive a fried towel instead of the chicken she had ordered from a popular fast food shop.