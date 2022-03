கையை கட்டி வாயை பொத்தி.. வீட்டுக்குள் சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்..5 பேரை கொத்தாக தூக்கிய போலீசார்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை செங்குன்றத்தில் வீட்டில் தனியாக இருந்த 13 வயது சிறுமியை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டில் ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பலை மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை செங்குன்றம் பகுதியைச் சேர்ந்த 13 வயது சிறுமியின் தந்தை லாரி ஓட்டுனராக உள்ளார். இவரது தாய் பிரிந்து சென்ற நிலையில், தனது 15 வயது அண்ணன் மற்றும் பாட்டியுடன் சிறுமி வசித்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் கடந்த சில நாடுகளுக்கு முன்னர் போதையில் சிறுமியின் வீட்டுக்கு வந்த 5 மர்ம நபர்கள் தூங்கி கொண்டிருந்த சிறுமியை மிரட்டி எழுப்பி 5 பேரும் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாகவும், சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Police have arrested a gang of five men for allegedly intimidating and sexually abusing a 13-year-old girl who was alone at home in Chennai.