"ஏதோ" சரியில்லை.. தனிமையில்.. யாரையும் சந்திக்காமல் முடங்கிய புடின்! டாப் அமெரிக்கா தலைகள் வார்னிங்!

மாஸ்கோ: ரஷ்ய அதிபர் புடின் யாரையும் சந்திக்காமல் தனிமையில் முடங்கிவிட்டதாகவும், இது நல்ல அறிகுறி கிடையாது என்றும் அமெரிக்காவை சேர்ந்த செனட்டர்கள் உள்ளிட்ட சில மூத்த தலைவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ரஷ்யா உக்ரைன் இடையிலான போர் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. ரஷ்ய படைகள் உக்ரைன் தலைநகர் கீவை பிடிக்க முடியாமல் திணறி வருகின்றன. கடந்த 24 மணி நேரமாக கீவில் முன்னேற முடியாமல் ரஷ்ய படைகள் அங்கேயே முகாமிட்டுள்ளன.

இன்னொரு பக்கம் கர்கிவ் உள்ளிட்ட நகரங்களில் ரஷ்ய படைகள் கடுமையான ஏவுகணை மற்றும் வெடிகுண்டு தாக்குதல்களை நிகழ்த்தி வருகின்றன. உக்ரைன் படைகளுக்கு இதுவரை 31 நாடுகள் ராணுவ உதவிகளை அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.

Russia president aPutin does not look cool, he looks frustrated, irritated says US senators and ex CIA director.