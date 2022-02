வெடிக்கும் 3ம் உலகப் போர்! உக்ரைன் உள்ளே புகுந்தது ரஷ்யா.. சீறும் அமெரிக்கா.. ரெடியானது பாக், சீனா!

International

oi-Shyamsundar I

மாஸ்கோ: உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையிலான போர் காரணமாக உலக அளவில் மூன்றாம் உலகப்போர் வெடிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ரஷ்ய அதிபர் புடின் இன்று காலை உக்ரைனுக்கு எதிராக போர் தொடுக்க போவதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தார். சரி இந்த போர் ஏன் நடக்கிறது.. இது மூன்றாம் உலகப்போருக்கு வித்திடுமா.. சீனா இதில் என்ன செய்யும்.. அமெரிக்க அதிபர் பிடன் என்ன செய்வார் என்று ஒரு round பார்க்கலாம் வாருங்கள்!

இப்போது போர் தொடுக்கும்.. அப்போது போர் தொடுக்கும் என்று ரஷ்யாவை பற்று மேற்கு உலக நாடுகள் பயம் காட்டி வந்த நிலையில் தற்போது உண்மையிலேயே உக்ரைன் மீது போர் தொடுப்பதாக ரஷ்ய அதிபர் புடின் அறிவித்துள்ளார்.

military operation என்பதற்கு இணையான ரஷ்ய வார்த்தையை அவர் தனது பேச்சில் பயன்படுத்தி உள்ளார். கிழக்கு உக்ரைன் உள்ளே சென்று ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தும் என்று. உக்ரைனில் ரஷ்யா ஆளுகைக்கு உண்டான பகுதியை உருவாக்க போவதாகவும் புடின் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடங்கியது போர்! உள்ளே சென்று தாக்குங்கள்.. உக்ரைன் மீது போர் தொடுக்க ஆணையிட்டார் ரஷ்ய அதிபர் புடின்

Russia announces war against Ukraine: Will it lead to the third world war? as Nato, China and USA prepares for the worst.