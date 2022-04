பறந்து வந்த ஏவுகணை! தீக்கிரையாகி மூழ்கிய ரஷ்ய போர்க் கப்பல்! முதன்முறையாக ஒப்புக் கொண்ட ரஷ்யா!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : ரஷ்யாவின் கருங்கடல் பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த போர் கப்பல் உக்ரைன் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதலில் தீக்கிரையாகி மூழ்கடிக்கப்பட்ட நிலையில், இதனை உக்ரைன் வெற்றிகரமான ஏவுகணைத் தாக்குதல் என்று கூறியது. அதே நேரத்தில் குடிமக்களைக் குறிவைத்து எல்லை தாண்டி தாக்கியுள்ளதாக ரஷ்யா குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா படையெடுத்து 50 நாட்களில் 4.7 மில்லியனுக்கும் அதிகமான உக்ரைனியர்கள் தங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை தெரிவித்துள்ளது.

இந்த மாத தொடக்கத்தில் வடக்கு உக்ரைனில் இருந்து வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, தலைநகரைக் கைப்பற்றத் தவறிய ரஷ்யா, கிழக்கு பகுதிகளில் மீண்டும் கவனம் செலுத்துகிறது.

ரஷ்யா, சீனா, ஐரோப்பா, பாக்.. இந்தியாவை உற்று நோக்கிய உலக நாடுகள்! அமெரிக்க மீட்டிங்கில் மாஸ் முடிவு

English summary

The warship, which was anchored in Russia's Black Sea, sank during a missile attack by Ukraine, which Ukraine called a successful missile strike. At the same time, Russia has accused it of targeting civilians across the border.