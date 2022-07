உலகின் விலை உயர்ந்த சொகுசு பங்களாவில் தங்கிய சவுதி இளவரசர்! அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்?

International

oi-Mani Singh S

பாரீஸ்: பிரான்சு நாட்டில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள சவுதி அரேபியாவின் பட்டத்து இளவரசர் முகம்மது பின் சல்மான் அங்குள்ள உலகின் விலை உயர்ந்த சொகுசு பங்களாவில் தங்கியுள்ளார்.

சவுதி அரேபியாவின் பட்டத்து இளவரசர் முகம்மது பின் சல்மான், பிரான்சு நாட்டில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

இந்த சுற்றுப் பயணத்தின் போது பிரான்சு அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரானையும் சவுதி பட்டத்து இளவரசர் சந்தித்து பேசினார். தனது இந்த பிரான்சு நாட்டு பயணத்தின் போது, தலைகநகர் பாரீசில் அமைந்துள்ள பிரம்மாண்ட சொகுசு அரண்மனையில் தங்கினார்.

English summary

Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman, who is on a tour of France, has stayed in the world's most expensive luxury bungalow there.