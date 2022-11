பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை + ஜெட் விமானங்கள்.. "கிம்மால்" கலக்கத்தில் தென்கொரியா! வாயடைத்து நின்ற அமெரிக்கா

International

பியாங்யாங்: தென்கொரியாவும், அமெரிக்காவும் இணைந்து கூட்டு ராணுவ பயிற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், வடகொரியா தனது 'பாலிஸ்டிக்' ரக ஏவுகணைகளை தொடர்ச்சியாக ஏவி சோதனை நடத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில் வடகொரியா போர் விமானங்களை கொண்டு அருகில் உள்ள தீவுகளில் குண்டுகளை வீசி பயிற்சி மேற்கொண்டதாகவும், அப்போது தங்கள் நாட்டு எல்லையையொட்டி பறந்ததாகவும் தென்கொரியா குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் கொரிய தீபகற்பத்தில் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ள நிலையில், தென்கொரியா-அமெரிக்கா ராணுவ பயிற்சி மேலும் ஒரு நாள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

While South Korea and the United States have been conducting joint military exercises, North Korea has conducted a series of AV tests of its 'ballistic' missiles. In this case, South Korea has accused North Korea of ​​carrying out bombing exercises on nearby islands with warplanes and then flying close to their country's border. The incident has raised tensions on the Korean Peninsula, with South Korea-US military exercises being extended by another day.