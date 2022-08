பாகிஸ்தானில் அசுரத்தனமான மழை.. இதுவரை 937 பேர் பலி.. 3 கோடி பேர் பாதிப்பு.. அவசர நிலை அறிவிப்பு!

International

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் பல்வேறு இடங்களில் தொடர் கனமழை, வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் இதுவரை பாகிஸ்தானில் 343 குழந்தைகள் உள்பட 937 பேர் பலியாகியுள்ளதாகவும், 3 கோடி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பாகிஸ்தானில் தற்போது கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதை சமாளிக்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி பாதிப்பு, இதனால் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பின்மை என பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருந்து வருகிறது.

English summary

A state of emergency has been declared in various parts of Pakistan due to continuous heavy rains and floods. It is said that 937 people, including 343 children, have died in Pakistan and 3 crore people have been affected by the continuous heavy rains.