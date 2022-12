பல்கலை.களை மூடிய தாலிபான்கள்.. கதறியழுத மாணவிகள்.. "பெருந்தவறு".. போராட்டத்தில் குதித்த மாணவர்கள்!

International

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்கள் உயர்கல்வி பயில அந்நாட்டு தாலிபன்கள் அரசு இடைக்கால தடை விதித்துள்ள நிலையில், வகுப்பறையில் பெண்கள் கதறி அழும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன. தாலிபன் அரசின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மாணவிகளுக்கு ஆதரவாக மாணவர்களும் போராட்ட களத்தில் குதித்துள்ளனர்.

கடந்த 20 ஆண்டுகள் வரை அமெரிக்காவின் பிடியிலிருந்த ஆப்கானிஸ்தான் சமீபத்தில் அந்நாட்டை தாலிபன்களிடத்தில் ஒப்படைத்துவிட்டு கிளம்பிவிட்டது.

இந்நிலையில் புதியதாக பொறுப்பேற்ற தாலிபன் அரசு, பெண்கள் உட்பட அனைவருக்கும் கல்வி வழங்கப்படும் என்று வாக்களித்திருந்தது. மட்டுமல்லாது ஆப்கனை புதிய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வதாகவும் கூறியிருந்தது.

English summary

While the government of the Taliban has imposed a temporary ban on girls' higher education in Afghanistan, videos of girls crying in the classroom are spreading rapidly on social media. Students have also jumped into the protest field in support of the students against this order of the Taliban government.