செப்டம்பர் 11.. மீண்டும் அமெரிக்காவிற்கு மறக்க முடியாத நாளாகிறதா?.. தாலிபன் அரசு புதிய முடிவு?

காபூல்: அமெரிக்காவில் இரட்டை கோபுரம் தகர்க்கப்பட்ட நாள் செப்டம்பர் 11ம் தேதியாகும். கடந்த 2001ம் ஆண்டு இந்தமோசமான சம்பவம் நடந்தது. இந்நிலையில் அதே நாளில் தாலிபன்களின் புதிய அரசு ஆப்கானிஸ்தானில் பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது என பிரபல ஆங்கில ஊடகமாக சிஎன்என் நியூஸ் 18 இந்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமாக உண்மையா என தெரியவில்லை.

1980களில் சோவியத் யூனியன் (ரஷ்யா) ஆதரவு அரசை விரட்டுவதற்காக அமெரிக்காவில் கொம்பு சீவப்பட்டவர் பின்லேடன். ஆள் பலம், படை பலம் என எல்லாவற்றையும் கொடுத்து ரஷ்யாவை விரட்டியடித்தது அமெரிக்கா. ஆனால் 1990களில் சோவியத் யூனியன் வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் பின்லேடன் அமெரிக்காவிற்கு எதிராக திரும்பினார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் 1996 முதல் 2001 வரை தாலிபன்கள் ஆட்சி செய்தனர். அப்போது பின்லேடன் அங்குதான் இருந்தார். பின்லேடன் தலைமையிலான அல்கொய்தா பயங்கராவதிகள் 2001ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11ம் தேதி அமெரிக்காவின் இரட்டை கோபுரத்தை விமானத்தை மோதி தகர்த்தனர். இதில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர்.

English summary

Taliban Government likely Inaugurated On 9/11 Taliban have invited China, Russia, Iran, Turkey and Qatar for the inaugural ceremony in order to pave way for Afghanistan’s new foreign policy.