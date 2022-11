ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்கள் குளிக்க கட்டுப்பாடு.. தாலிபான்கள் போட்ட புதிய உத்தரவு..பின்னணி காரணம் என்ன?

International

oi-Nantha Kumar R

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து தாலிபான்கள் பல கட்டுப்பாடுகள் விதித்து வருகின்றன. அந்த வகையில் தான் தற்போது குளிக்கவும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்து தாலிபான் அரசு அதிரடியாக உத்தரவு போட்டுள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானை 1996 முதல் 2001 வரை தாலிபான்கள் ஆட்சி செய்தனர். இந்த வேளையில் அவர்கள் பெண்களுக்கு எதிராக கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்தனர். மேலும் கொந்தளிப்பான சூழல் ஏற்பட்ட நிலையில் 2001ல் ஆட்சி அதிகாரித்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர்.

அதன்பிறகு உள்நாட்டு போருக்கு பெயர் பெற்ற நாடாக மாறிய ஆப்கானிஸ்தானில் மக்களாட்சிக்கு எதிரான செயல்களில் தாலிபான்கள் ஈடுபட்டனர். இதனால் மக்கள் பெரும் துன்பத்தை சந்தித்தனர்.

English summary

The Taliban continue to impose many restrictions against women in Afghanistan. In that way, the Taliban government has given strict orders by imposing restrictions on bathing.