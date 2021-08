தாலிபானின் உச்சபட்ச தலைவரையே காணவில்லை?.. குழம்பும் அமெரிக்கா.. எங்கே போனார்.. என்ன நடந்தது?

International

oi-Shyamsundar I

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் வெற்றிபெற்றாலும் அந்த அமைப்பின் உச்சபட்ச தலைவரான ஹிபாதுல்லா அகுண்ட்சாடா இதுவரை வெளியே தலைகாட்டவில்லை. அவர் உண்மையில் உயிரோடு இருக்கிறாரா அல்லது அவருக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டதா என்று மக்களிடையே கேள்விகள் எழ தொடங்கி உள்ளன. அதோடு அமெரிக்காவும் அவரின் இருப்பிடம் குறித்து சந்தேகம் கொள்ள தொடங்கி உள்ளது.

தாலிபான்கள் அமைப்பின் மூன்றாவது தலைவராக பொறுப்பேற்று தற்போது அந்த அமைப்பை வழி நடத்தி வருபவர்தான் ஹிபாதுல்லா அகுண்ட்சாடா. கடந்த 1996 தாலிபான் ஆட்சியில் அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தின் துணை தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் ஹிபாதுல்லா அகுண்ட்சாடா. அதன்பின் அமெரிக்க படையெடுப்பை தொடர்ந்து தலைமறைவானார்.

தாலிபான் அமைப்பில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து வந்த இவர் அந்த அமைப்பில் வேகமாக வளர்ந்து தற்போது உச்சபட்ச தலைவராக உருவெடுத்துள்ளார். ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்களின் வெற்றிக்கு பின் இருக்கும் மாஸ்டர் மைன்ட் இவர்தான். இவரின் மகன் கூட தாலிபான்கள் அமைப்பில் சேர்ந்து அமெரிக்க படைத்தளத்தில் தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தி பலியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Taliban: Where is its supreme leader Hibatullah Akhundzada? Why he is not surfacing out even after victory?