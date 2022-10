ஆப்கானிஸ்தான் சிறையில் தமிழ் யூடியூபர்.. கைது செய்த “தாலிபான்கள்”! உறைய வைக்கும் “திக் திக்” நொடிகள்

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள பகுதிகளை சுற்றிப்பார்த்து வீடியோ எடுக்க சென்ற பிரபல தமிழ் டிராவல் யூடியூபரான புவனிதரனை தாலிபான்கள் கைது செய்ததாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இன்று ஏராளமான இளைஞர்கள் யூடியூப் சேனல்களை தொடங்கி பிரபலமாகி வருவதுடன் பொருளாதார அளவிலும் முன்னேறி வருகின்றனர். குறிப்பாக மோட்டோ விலாக், உணவு விமர்சனம், சினிமா விமர்சனம், டிராவல் பகிர்வு என பல விதமான தமிழ் சேனல்களை காண முடியும்.

ஆனால், இவை அனைத்திலிருந்தும் மாறுபட்டது தமிழ் ட்ரெக்கர் யூடியூப் சேனல். தஞ்சாவூரை சேர்ந்த புவனிதரன் என்பவர் சாதாரணமாக தொடங்கிய இந்த யூடியூப் சேனல் தற்போது தமிழ் மக்களிடையே பிரபலமாகி இருக்கிறது.

