கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக கொதித்தெழுந்த மக்கள்..அதிகாரிகளுடன் மோதல்..சீனாவில் நடப்பது என்ன?

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: சீனாவில் மீண்டும் ஒருசில இடங்களில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்து இருப்பதால் அங்கு அரசு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக கொதித்தெழுந்த மக்கள் அதிகாரிகளுடன் சண்டையிட்டு வருகின்றனர்.

உலக நாடுகளை உலுக்கி கடும் உயிரிழப்புகளும் பொருளாதார பாதிப்பையும் ஒரு சேர ஏற்படுத்திய கொரோனா வைரஸ் முதன் முதலாக சீனாவில் தான் கண்டறியப்பட்டது.

கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு சீனாவில் பரவி உலகம் முழுவதிலும் சில வாரங்களில் ஊடுருவிட்டது. பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விட்டு சென்ற கொரோனா தற்போது தடுப்பூசி தீவிரமாக போடப்பட்ட பிறகே அடங்கியிருக்கிறது.

டேஞ்சர்! அழிவை நோக்கி ஹைவே-இல் போகிறோம்.. எச்சரித்த குட்டரெஸ்! அப்படியே சீனா பக்கம் திரும்பி! பரபர

English summary

Due to the increasing number of cases of corona virus in China, the government has imposed strict restrictions. People who are angry against these restrictions are fighting with the authorities.