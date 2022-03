திருப்பி அடித்த உக்ரைன்..! சொர்னோபில் அணுமின் நிலையம் மீட்பு.. மீண்டும் உக்கிரமாக தாக்கும் ரஷ்யா..!

International

கீவ் : செர்னோபில் அணு மின் நிலையம் ரஷ்யாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த நிலையில் அதனை மீண்டும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்துள்ளதாகவும், இது போரில் திருப்புமுனையாக அமையும் என உக்ரைன் கூறியுள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போரை தொடங்கி 19 நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் போர் தீவிரமடைந்து வருகிறது. பீரங்கிகள், ஏவுகணைகள் மூலம் குண்டு மழை பொழிந்து வரும் நிலையில், மக்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக வல்லரசு நாடான ரஷ்யா சிறிய நாடான உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்திருந்தாலும், அதனை அவ்வளவு சுலபமாக கைப்பற்றி விட முடியவில்லை. அந்த அளவுக்கு உக்ரைனும் ரஷ்யா மீது எதிர் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

Ukraine has said it has regained control of the Chernobyl nuclear power plant under Russian control, which could be a turning point in the war.