உயரப் பறந்த ரஷ்ய விமானம்..சுட்டு வீழ்த்திய உக்ரேனிய ராணுவம்..விமானி சிறைபிடிப்பு.. பதைபதைப்பு காட்சி

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்திய ரஷ்ய விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய உக்ரேனிய ராணுவத்தினர், தாக்குதல் விமானத்தின் விமானியை சிறைபிடித்த பதைபதைப்பு காட்சிகளை வெளியிட்டு உள்ளனர்.

நேட்டோ அமைப்பில் தன்னை சேர்க்க கோரிய உக்ரைனுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்நாட்டின் எல்லையில் படைகளை குவித்து தாக்குதல் நோக்கோடு காத்திருந்தது ரஷ்யா.

பல உலக நாடுகளின் கோரிக்கைகளை ஏற்காமல் கடந்த 24ஆம் தேதி முதல் உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுத்த ரஷ்யா, முதல் நாளிலேயே ஏவுகணைகள் மற்றும் குண்டுமழை பொலிந்து உக்ரைன் நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்தியது.

English summary

The Ukrainian military has released footage of the capture of the pilot of a Russian airliner that shot down a Russian airstrike on Ukraine.