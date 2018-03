பாலைவனத்தில் மாட்டிய பயணிகளை மீட்ட ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பிரதமர்.. வைரல் வீடியோ

பாலைவனத்தில் மாட்டிய பயணிகளை மீட்ட ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பிரதமர்-வீடியோ

அபுதாபி: பாலைவனத்தில் மாட்டிக்கொண்ட சுற்றுலா பயணிகளை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பிரதமர் ஷேக் முகமது பின் ரஷீத் காப்பாற்றும் வீடியோ வைரல் ஆகியுள்ளது.

துபாயை சேர்ந்த குடும்பம் ஒன்று அபுதாபியில் இருக்கும் பாலைவன பகுதியில் சுற்றுலா சென்று இருக்கிறார்கள். அப்போது அவர்கள் வாகனம் பாலைவன மணலில் சிக்கி இருக்கிறது. பல மணி நேரம் உதவிக் கேட்டும் யாரும் உதவ வரவில்லை.

அப்போது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பிரதமர் ஷேக் முகமது பின் ரஷீத்தின் வாகனம் அந்த பகுதி வழியாக சென்று இருக்கிறது. வாகனத்தை நிறுத்திய முகமது பின் ரஷீத், மணலில் சிக்கிய வாகனத்தை மீட்க உதவி இருக்கிறார்.

This is the video that shows HH Sheikh Mohammed bin Rashid pulling our car out of the sand!!! Thanks God there are still good people on earth, this means we can all help others when we see them in trouble. pic.twitter.com/jrgrnzLiht