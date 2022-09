போர் கொடூரம்.. எப்படி இருந்தவர் இப்படி ஆகிட்டாரே.. ரஷ்யாவிடம் சிக்கிய உக்ரைன் வீரர் நிலையை பாருங்க

International

கீவ்: போர் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக ரஷ்யாவால் உக்ரைன் வீரர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு சித்ரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் ரஷ்யாவிடம் சிக்கிய எங்கள் வீரரின் நிலைமையை பாருங்க எனக்கூறி போட்டோ ஒன்றை உக்ரைன் வெளியிட்டு கவலையை பகிர்ந்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 24ம் தேதி போரை துவங்கியது. 7 மாதங்கள் ஆன நிலையில் இன்னும் போர் முடிவுக்கு வரவில்லை.

இருநாடுகள் இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர உலக தலைவர்கள் எடுத்து பல்வேறு முயற்சிகளும் பலன் அளிக்கவில்லை. உக்ரைன்-ரஷ்யா இடையேயான பேச்சுவார்த்தையும் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரவில்லை.

Ukrainian soldiers are reportedly being held captive and tortured by Russia as part of the war effort. In this situation, Ukraine has shared its concern by publishing a photo saying, "Look at the situation of our player who is trapped in Russia."