நல்ல நேரத்தில் பேசுனீங்க.. மோடிக்கு நன்றி.. புகழ்ந்து தள்ளிய உக்ரைன் எம்பி.. என்ன தெரியுமா?

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: ‛‛இந்த நூற்றாண்டின் விதியை மாற்றும் நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றும். மனிதாபிமான அடிப்படையில் உதவியதற்கு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி'' என உக்ரைன் நாட்டின் இளம்வயது எம்பி கூறியுள்ளார்.

உக்ரைன் மீது இன்று 14 வது நாளாக ரஷ்யாவின் போர் நீடிக்கிறது. இந்த போரில் இந்தியா தலையிட வேண்டும். பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரஷ்யா அதிபர் புடினுடன் பேசி போரை நிறுத்த வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக உக்ரைன் தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், ரஷ்ய அதிபர் புடினுடன் பேசினார். உக்ரைன்-ரஷ்யா இடையேயான பிரச்சனையை பேசி தீர்த்து கொள்ளலாம். போரை கைவிடும்படி கூறினார். இதேபோல் பல நாட்டு தலைவர்கள் பேசியுள்ளனர். ஆனால் புடின் போர் நடவடிக்கையில் இருந்து சற்றும் பின்வாங்கவில்லை.

India is one of the countries that will change the fate of this century. Thanks to Indian Prime Minister Narendra Modi for his help on humanitarian grounds”, says Sviatoslav Yurash, the young Ukrainian M.