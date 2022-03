அந்த 90 நிமிடம்! புடினிடன் "சீறிய" பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரூன்.. போன் காலுக்கு பின் சொன்ன ஷாக் செய்தி!

International

மாஸ்கோ: உக்ரைன் போர் நடந்து வரும் நிலையில் ரஷ்ய அதிபர் புடினிடம் நேற்று பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரூன் நீண்ட நேரம் போனில் பேசினார். இந்த உரையாடல் விவரங்கள் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உக்ரைனில் ரஷ்யா நடத்தி வரும் போர் உச்சம் அடைந்துள்ளது. போர் சரியாக 8வது நாளை தொட்டுள்ளது. இன்று கார்கிவ் பகுதியில் கடுமையான தாக்குதல்களை ரஷ்யா நடத்தி வருகிறது. இன்னொரு பக்கம் கீவ் பகுதியில் ரஷ்ய படைகள் குவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அங்கு தொடர்ந்து படைகள் குவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் விரைவில் ரஷ்யா மிகப்பெரிய தாக்குதல்களை நடத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த போன் உரையாடல் பற்றி சர்வதேச ஊடகங்களுக்கு பிரான்ஸ் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரூன் இனிமேல்தான் மோசமான நாட்கள் வர போவதாக அச்சப்படுகிறார்... the worst is to come.. உக்ரைனை மொத்தமாக பிடிக்கும் முடிவில் புடின் இருக்கிறார். அவர் எந்த விதமான பொருளாதார தடைகள் பற்றியும் கவலைப்படவில்லை. மிக மோசமான நாட்களை நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும்.

