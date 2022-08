உக்ரைனை தொடர்ந்து தைவானை உசுப்பேத்தும் அமெரிக்கா; சீனா தொடங்கிய ஏவுகணை தாக்குதல் பயிற்சி

International

பெங்ஜிங்: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுக்க காரணமாக அமைந்த அமெரிக்காவின் நடவடிக்கைகள் தற்போது தைவான் மீது சீனா ஆக்கிரமிப்பை மேற்கொள்ளவும் காரணமாக அமையும் என சர்வதேச அரசியல் விமர்சகர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இந்நிலையில் தைவான் நோக்கி சீன ராணுவம் ஏவுகணையை வீசி பயிற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறது.

அமெரிக்காவின் நான்சி பெலோசி வருகையை தொடர்ந்து தைவான் நாட்டை சுற்றிய கடற்பரப்பில் சீனா பிரம்மாண்ட போர் ஒத்திகையில் ஈடுபட்டு வருவதால் பெரும் பதற்றம் தொடருகிறது

தைவான் தனி ஒரு நாடாக இயங்கினாலும் சீனாவைப் பொறுத்தவரையில் ஒருங்கிணைந்த நாட்டின் மாகாணமாகவே கருதுகிறது. ஒற்றை சீனா என்ற கொள்கையை ஏற்றுக் கொள்ளும் உலக நாடுகள், சீனாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியே தைவான் என்பதை ஏற்க வேண்டும் என்கிறது.

அமெரிக்கா பற்ற வைத்த நெருப்பு... தைவான் கடற்பரப்பை சுற்றி வளைத்து சீனா பிரம்மாண்ட போர் ஒத்திகை!

The joint military exercises and training activities around the Taiwan island is a serious deterrent against collusion between the U.S. and Taiwan. said Tan Kefei, a spokesperson for China's Ministry of National Defense