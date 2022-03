மொத்த ரஷ்ய விமானப்படையும் மாயம்? ஸ்தம்பித்து போன அமெரிக்கா! புரியாமல் விழிக்கும் CIA.. என்ன நடந்தது?

International

மாஸ்கோ: உக்ரைன் போரில் ரஷ்யா செய்து வரும் ஒரு செயல் அமெரிக்காவை குழப்பி உள்ளது. அமெரிக்காவை மட்டுமின்றி பல்வேறு மேற்கு உலக நாடுகள், சிஐஏ போன்ற உளவு அமைப்புகளையும் கூட குழப்பி உள்ளது. என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம்..

ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையிலான போர் உச்சம் தொட்டுள்ளது. ரஷ்ய படைகள் தற்போது உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் வெளியே 60 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு வரிசை கட்டி நிற்கிறது. 60 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு இங்கு பீரங்கிகள் வரிசையாக நிற்கின்றன.

இந்த பீரங்கிகள் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் தாக்குதல் நடத்தி உக்ரைன் மீது பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரும் நாட்களில் ரஷ்யாவின் பிளான் அதுவாகவே இருக்கும் என்று கூறுகிறார்கள்.

What happened to Russian air force? Why Putin is not using it against Ukraine on the early stage of war?