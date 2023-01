3 போர்.. ஒரே ரிசல்ட்.! இனி எப்போதும் அந்த தப்பை பண்ண மாட்டோம்.. இந்தியா குறித்து பாக். பிரதமர் பரபர

International

oi-Vigneshkumar

இஸ்லாமாத்: பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் இந்தியாவைப் பல சமயங்களில் புகழ்ந்து பேசியுள்ளார். இதனிடையே தற்போதைய பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப்பும் இந்தியாவைப் புகழ்ந்து பேசியுள்ளார்.

கொரோனாவுக்கு பின்னர் வரிசையாக பல்வேறு நாடுகளும் பொருளாதார ரீதியாக பல்வேறு பிரச்சினைகளைச் சந்தித்து வருகிறது. முதலில் இலங்கை பொருளாதாரம் அப்படியே ஒட்டுமொத்தமாகச் சரிந்தது. இது அங்கு அரசியல் குழப்பத்திற்கும் வழிவகுத்தது.

அங்கு இன்னுமே நிலைமை சீராகவில்லை. இது ஒரு பக்கம் இருக்கப் பல நாடுகளிலும் தொடர்ச்சியாகக் குழப்பமான சூழல் ஏற்பட்டது. பாகிஸ்தானிலும் கூட இம்ரான் கான் தனது பிரதமர் பதவியை இழந்தார்.

English summary

Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif says Pakistan learnt its lesson after three wars with India: Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif says they need peace with India.